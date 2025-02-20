Мужчину с пистолетом, ограбившего квартиру, задержали в Новосибирске

Правоохранительные органы раскрыли дерзкое нападение, произошедшее 28 декабря прошлого года в одной из квартир Октябрьского района Новосибирска. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, неизвестный мужчина ворвался в помещение, где находилась компания людей, и открыл стрельбу сразу после проникновения.