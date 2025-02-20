Вынесен приговор по делу о гибели альпинистки из Тольятти на Эльбрусе

Как сообщили по факту вынесения приговора в СУ СК РФ по КБР, ныне осужденные в сентябре 2021 г. организовали туристический поход и собрали группу из 16 человек для восхождения на западную вершину горы Эльбрус. Работать на восхождении должны были четверо инструкторов-проводников, некоторые из которых не соответствовали квалификационным требованиям. При этом с учетом сложности маршрута сопровождать группу должны были не менее шести инструкторов. Также организаторы не приняли во внимание опасные погодно особенности восхождения в сентябре и не оценили готовность группы по уровню подготовки, амуниции и состоянию здоровья.