Мазут убрали со дна моря между Джемете и Витязево в Анапе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Специалисты МЧС России провели мониторинг акватории 19 февраля. Для осмотра дна использовали подводный дрон. Специалисты исследователи дно площадью около 6 кв. км на удалении почти 250 м от берега.
По результатам исследования мазут не обнаружен ни на дне, ни в толще воды.
«Мониторинг акватории и дна регулярно проводят на разных участках побережья для контроля ситуации и проверки участков, где могут быть нефтепродукты», — рассказали в региональном оперативном штабе.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что многоразовый сорбент предложили использовать в Анапе для сбора мазута.