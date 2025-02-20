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Мазут убрали со дна моря между Джемете и Витязево в Анапе

Оперштаб Кубани показал дно моря между Джемете и Витязево в Анапе.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Мазут убрали со дна моря между Джемете и Витязево в Анапе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Специалисты МЧС России провели мониторинг акватории 19 февраля. Для осмотра дна использовали подводный дрон. Специалисты исследователи дно площадью около 6 кв. км на удалении почти 250 м от берега.

По результатам исследования мазут не обнаружен ни на дне, ни в толще воды.

«Мониторинг акватории и дна регулярно проводят на разных участках побережья для контроля ситуации и проверки участков, где могут быть нефтепродукты», — рассказали в региональном оперативном штабе.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что многоразовый сорбент предложили использовать в Анапе для сбора мазута.

экология