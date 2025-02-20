Четыре фуры попали в ДТП на трассе в Нижнеудинском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, аварии произошла 20 февраля в 11 часов на автодороге «Сибирь», близи поселка УК.
— В результате ДТП 53-летний водитель одного из грузовиков получил травмы и был доставлен скорой медицинской помощью в больницу, — поделились инспекторы.
Сейчас на месте аварии продолжают работать правоохранители и выясняют причины произошедшего. В ведомстве также напомнили о необходимости проявлять повышенную бдительность на дороге и учитывать состояние дороги и погодные условия при выборе скорости.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионер погиб на пожаре в Жигаловском районе. Тело мужчины нашли на диване в комнате.