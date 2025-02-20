Волгоградец отдал 10 млн рублей мошенникам в надежде разбогатеть

В Волгограде 54-летний житель Кировского района поверил злоумышленникам и лишился почти 10 миллионов рублей личных сбережений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, мужчину убедили вложить на фондовой бирже все свои личные сбережения и оформить кредит.