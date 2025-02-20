Волгоградец отдал 10 млн рублей мошенникам в надежде разбогатеть

В течение месяца потерпевший переводил деньги на счета аферистов. Когда сумма превысила 9,5 млн рублей, так и не дождавшись прибыли, он понял, что его обманули и обратился в полицию.
Полиция региона в очередной раз напоминает, что настоящие брокеры никогда не просят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы.
— Прежде чем переводить деньги компании, убедитесь, что у нее есть лицензия на ведение брокерской деятельности, — предупредили в ГУ МВД России по Волгоградской области.