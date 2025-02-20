Пьяный водитель сбил женщину с сыном в Кемеровской области

По нашим данным, в «шевроле-лачетти» ехал 41-летний Алексей Мусс. Он выпил утром и около 12 часов сел за руль. Мужчина не справился с управлением, перевернулся и вылетел на тротуар, сбив 32-летнего психолога центра соцобслуживания Ольгу и её 14-летнего сына.