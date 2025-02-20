Задержанного по делу о растрате челябинского министра увезли в Москву

О задержании Нечаева в среду сообщило УФСБ России по Челябинской области. В правоохранительных органах региона РИА Новости тогда уточнили, что ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).