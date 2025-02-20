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В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Канаде был повреждён подводный оптоволоконный кабель телекоммуникационной компании Bell, соединяющий материковую и островную части страны, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на директора по сетям компании.

Источник: Reuters

Как указывает CBC, в 2023 году работа канадского подводного оптоволоконного кабеля уже была нарушена аналогичным образом, причину произошедшего в тот момент не удалось установить.

«Телекоммуникационный гигант Bell изучает возможности наблюдения в заливе Святого Лаврентия после того, как один из его подводных оптоволоконных кабелей между островом Кейп-Бретон и западным побережьем Ньюфаундленда был недавно поврежден во второй раз», — говорится в сообщении телеканала.

Как заявил телеканалу директор по сетям компании-оператора кабеля Bell Дэвид Джойс, признаки нарушений указывают на то, что кабель мог быть перерезан угловой шлифовальной машиной.

«Это довольно сложно сделать… (кабель — ред.) фактически обернут сталью. Поэтому чтобы его разрезать, нужно приложить много усилий», — отметил Джойс, предположив, что кабель мог быть зацеплен якорем или снастями какого-либо судна 24 декабря 2024 года, после чего его подняли на поверхность вместе со снастями и намеренно перерезали.

Отмечается, что теперь, после того, как кабель был отремонтирован, компания-оператор рассматривает варианты предотвращения повреждений — в частности, кабель могут закопать в морское дно и использовать спутниковое наблюдение для контроля над местностью.