В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель

Как указывает CBC, в 2023 году работа канадского подводного оптоволоконного кабеля уже была нарушена аналогичным образом, причину произошедшего в тот момент не удалось установить.
«Телекоммуникационный гигант Bell изучает возможности наблюдения в заливе Святого Лаврентия после того, как один из его подводных оптоволоконных кабелей между островом Кейп-Бретон и западным побережьем Ньюфаундленда был недавно поврежден во второй раз», — говорится в сообщении телеканала.
Как заявил телеканалу директор по сетям компании-оператора кабеля Bell Дэвид Джойс, признаки нарушений указывают на то, что кабель мог быть перерезан угловой шлифовальной машиной.
«Это довольно сложно сделать… (кабель — ред.) фактически обернут сталью. Поэтому чтобы его разрезать, нужно приложить много усилий», — отметил Джойс, предположив, что кабель мог быть зацеплен якорем или снастями какого-либо судна 24 декабря 2024 года, после чего его подняли на поверхность вместе со снастями и намеренно перерезали.
Отмечается, что теперь, после того, как кабель был отремонтирован, компания-оператор рассматривает варианты предотвращения повреждений — в частности, кабель могут закопать в морское дно и использовать спутниковое наблюдение для контроля над местностью.