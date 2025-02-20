В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель

«Это довольно сложно сделать… (кабель — ред.) фактически обернут сталью. Поэтому чтобы его разрезать, нужно приложить много усилий», — отметил Джойс, предположив, что кабель мог быть зацеплен якорем или снастями какого-либо судна 24 декабря 2024 года, после чего его подняли на поверхность вместе со снастями и намеренно перерезали.