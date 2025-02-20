В Ростовской области в ДТП погиб водитель «ВАЗа», пассажирка попала в больницу

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 70-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211540», его 26-летняя пассажирка попала в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около 9 утра 20 февраля на трассе Семикаракорск — Красноармейский в Мартыновском районе.
Предварительно, машина выехала на встречную полосу там, где это было запрещено, врезалась в дорожный знак, а потом наехала на дерево. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.
Напомним, также сегодня пригородная электричка снесла микроавтобус под Ростовом-на-Дону.