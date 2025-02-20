В Челябинске силовики ворвались в спа-салоны и забрали оттуда клиентов

В Челябинске полицейские и сотрудники ОМОН Росгвардии нагрянули в спа-салоны. На три заведения жаловались жители соседних домов.
Силовики осмотрели помещения. Внутри застали не вполне одетых людей, обнаружили наполненные водой ванны, заставленные спиртным столики, комнаты с приглушенным освещением и картины с изображением пикантных сцен.
В отдел полиции увезли как клиентов, так и работниц салонов.
— Сотрудники и посетители были опрошены на предмет возможного осуществления ими незаконной деятельности и предупреждены от ответственности за нарушение законодательства, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.
В полиции пообещали продолжить проверки злачных мест.