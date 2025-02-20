Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске силовики ворвались в спа-салоны и забрали оттуда клиентов

В Челябинске проверили три спа-салона, на которые жаловались горожане.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские и сотрудники ОМОН Росгвардии нагрянули в спа-салоны. На три заведения жаловались жители соседних домов.

Силовики осмотрели помещения. Внутри застали не вполне одетых людей, обнаружили наполненные водой ванны, заставленные спиртным столики, комнаты с приглушенным освещением и картины с изображением пикантных сцен.

В отдел полиции увезли как клиентов, так и работниц салонов.

— Сотрудники и посетители были опрошены на предмет возможного осуществления ими незаконной деятельности и предупреждены от ответственности за нарушение законодательства, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции пообещали продолжить проверки злачных мест.