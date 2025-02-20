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В Волгоградской области найдены тела 9-классницы и студента

В Волгоградской области нашли тела школьницы и студента.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, мертвыми молодые люди с разницей в сутки были обнаружены на территории Ленинского района и региональной столицы.

18 февраля в селе Заплавном Ленинского района было найдено тело ученицы 9 класса МКОУ «Заплавинская СОШ». Девушка в возрасте 15 лет обнаружена мёртвой во дворе дома.

19 февраля в Дзержинском районе Волгограда в частном домовладении обнаружено тело 18-летнего учащегося колледжа «Ресторанного сервиса и торговли». Студент проходил обучение на третьем курсе.

Отметим, обстоятельства гибели несовершеннолетних проверяют правоохранительные органы.