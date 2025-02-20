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В Новосибирске эвакуировали сотрудников и гостей «Гастрокорта»

Всех вывели из здания, но опасных предметов не нашли.

Источник: Комсомольская правда

Эвакуация прошла в новосибирском «Гастрокорте», однако точные причины инцидента остаются неясными. Корреспондент КП-Новосибирск обратился в пресс-службу полиции. Там сообщили, что проверка не выявила предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Администрация «Гастрокорта» заведения заявила, что проводилась учебная эвакуация. В полиции же отметили, что не располагают информацией о причинах происходящего. Официальные разъяснения от экстренных служб пока не поступали.

Ранее поступило сообщение, что студентов и преподавателей СГУГиТ эвакуировали из учебного заведение из-за сообщения о минировании.