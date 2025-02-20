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В Омске замдиректора департамента архитектуры отправили под домашний арест

Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

Источник: прокуратура Омской области

Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения для первого заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Татьяны Фроловой. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, 20 декабря 2023 года Фролова подписала разрешение на строительство многоквартирного дома с подземной автостоянкой на улице Пригородной, зная о нарушениях в проектной документации. После этого застройщик ООО «СЗ “Причал 55” начал работы, что привело к проблемам на соседних участках. В частности, были повреждены конструкции причала, из-за чего его дальнейшая эксплуатация оказалась невозможной, а также возникла угроза обрушения.

Суд учёл представленные материалы и данные о личности обвиняемой, приняв решение отправить её под домашний арест. Постановление пока не вступило в законную силу.