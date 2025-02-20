В Омске замдиректора департамента архитектуры отправили под домашний арест

По данным следствия, 20 декабря 2023 года Фролова подписала разрешение на строительство многоквартирного дома с подземной автостоянкой на улице Пригородной, зная о нарушениях в проектной документации. После этого застройщик ООО «СЗ “Причал 55” начал работы, что привело к проблемам на соседних участках. В частности, были повреждены конструкции причала, из-за чего его дальнейшая эксплуатация оказалась невозможной, а также возникла угроза обрушения.