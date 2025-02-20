Стали известны подробности убийства бабушки внуком в Татарстане

После этого он отвез ее на санях в лес, где закопал в снег. Вскоре женщина скончалась. После совершения преступления молодой человек прятался в лесу, но 19 февраля вернулся домой, где его и задержали. Как оказалось, ранее парень состоял на учете у психиатра.