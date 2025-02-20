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В Красноярской краевой больнице произошло задымление

20 февраля в 18:06 в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в Красноярской краевой больнице.

Об этом сообщил канал «Красноярск пожарный».

На место происшествия незамедлительно были направлены значительные силы пожарной охраны — 12 автоцистерн и специализированная техника.

В ходе проверки информации администрация медицинского учреждения сообщила, что причиной задымления стал инцидент на пищеблоке — пригорание пищи.

По предварительным данным, серьезных последствий удалось избежать. Ситуация находится под контролем соответствующих ведомств.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае за сутки произошло 12 возгораний.

пожары