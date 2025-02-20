Сухогруз «Павел Грабовский» из Панамы ремонтируют в Азовском порту

«16 февраля на судне “Павел Грабовский” в порту Азова была обнаружена течь. Судно было остановлено, течь устранена. В настоящее время оно находится на мели из-за сложившихся погодных условий. Как только позволит погода и придет вода, его будут выводить на рейд судового хода, и дальше собственник будет заниматься ремонтом», — цитирует ответ Минтранса издание.