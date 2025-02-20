Сухогруз «Павел Грабовский» из Панамы ремонтируют в Азовском порту

Ранее в СМИ распространилась информация о тонущем в Азовском море сухогрузе «Павел Грабовский». Сообщалось, что судно, плавающее под флагом Панамы, получило пробоину и терпит бедствие.
По информации ТАСС сухогруз стал в Азовском порту на ремонт, судно не терпит бедствие.
Областной минтранс также подтвердил журналистам 161.ru информацию о том, что судно находится в порту на ремонте.
«16 февраля на судне “Павел Грабовский” в порту Азова была обнаружена течь. Судно было остановлено, течь устранена. В настоящее время оно находится на мели из-за сложившихся погодных условий. Как только позволит погода и придет вода, его будут выводить на рейд судового хода, и дальше собственник будет заниматься ремонтом», — цитирует ответ Минтранса издание.
Сухогруз «Павел Грабовский» был построен в 1979 году. Длина судна составляет 114 метров, ширина — 13 метров.