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Сухогруз «Павел Грабовский» из Панамы ремонтируют в Азовском порту

Сухогруз перевозил кукурузу из Ростов в Турцию, но получил пробоину и стал на ремонт в Азовском порту. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ распространилась информация о тонущем в Азовском море сухогрузе «Павел Грабовский». Сообщалось, что судно, плавающее под флагом Панамы, получило пробоину и терпит бедствие.

По информации ТАСС сухогруз стал в Азовском порту на ремонт, судно не терпит бедствие.

Областной минтранс также подтвердил журналистам 161.ru информацию о том, что судно находится в порту на ремонте.

«16 февраля на судне “Павел Грабовский” в порту Азова была обнаружена течь. Судно было остановлено, течь устранена. В настоящее время оно находится на мели из-за сложившихся погодных условий. Как только позволит погода и придет вода, его будут выводить на рейд судового хода, и дальше собственник будет заниматься ремонтом», — цитирует ответ Минтранса издание.

Сухогруз «Павел Грабовский» был построен в 1979 году. Длина судна составляет 114 метров, ширина — 13 метров.