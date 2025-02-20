В Петербурге арестовали сотрудника военкомата. Ему вменяют прятки контрактников в тылу

Паламарчуку вменяют шесть эпизодов посредничества во взяточничестве группой лиц и в крупном размере. Согласно материалам, в июне-июле прошлого года он за плату обещал заключившим контракт должность, которая позволит избежать прямого контакта с противником или нахождения на линии боевых действий при участии в СВО. Так, по версии следствия, одному из контрактников в 600 тысяч обошлось назначение начальником радиостанции в нужной воинской части. С него и ещё с пятерых контрактников Паламарчук якобы получил без малого 2,3 млн рублей.