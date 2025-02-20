В Петербурге арестовали сотрудника военкомата. Ему вменяют прятки контрактников в тылу

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 февраля, в следственный изолятор отправляется работник военного комиссариата Красносельского района Ярослав Паламарчук. С августа прошлого года он занимал должность начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу, но лукавить с назначением контрактников, по версии следствия, начал чуть раньше.
Паламарчуку вменяют шесть эпизодов посредничества во взяточничестве группой лиц и в крупном размере. Согласно материалам, в июне-июле прошлого года он за плату обещал заключившим контракт должность, которая позволит избежать прямого контакта с противником или нахождения на линии боевых действий при участии в СВО. Так, по версии следствия, одному из контрактников в 600 тысяч обошлось назначение начальником радиостанции в нужной воинской части. С него и ещё с пятерых контрактников Паламарчук якобы получил без малого 2,3 млн рублей.
Кроме того, сотрудник военкомата якобы привлёк в качестве посредника своего знакомого Орденко, который привёл в информационный пункт ещё двоих желающих остаться в тылу. Это принесло ещё 1,2 млн рублей.
Те, кому предназначались взятки, в материалах проходят как неустановленные лица. Паламарчук вину не признал и попросился под домашний арест, но суд определил его в СИЗО до 30 марта.