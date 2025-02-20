Пилорама сгорела в Осиповичском районе

Поздно вечером 19 февраля в д. Протасевичи произошло возгорание пилорамы. Огнем повреждены здания и уничтожено рабочее оборудование. Люди не пострадали. По предварительным подсчетам, причиненный собственникам ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей.
Следователи выяснили, что возгорание могло произойти из-за перекала печи. Рассматриваются и другие версии произошедшего.
Все обстоятельства будут установлены Осиповичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим возникновению пожара.