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Пилорама сгорела в Осиповичском районе

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе сгорела пилорама. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Поздно вечером 19 февраля в д. Протасевичи произошло возгорание пилорамы. Огнем повреждены здания и уничтожено рабочее оборудование. Люди не пострадали. По предварительным подсчетам, причиненный собственникам ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей.

Следователи выяснили, что возгорание могло произойти из-за перекала печи. Рассматриваются и другие версии произошедшего.

Все обстоятельства будут установлены Осиповичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим возникновению пожара.

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