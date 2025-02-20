С трех бывших сотрудников «Уфаводоканала» взыскали 4,9 млн рублей

Альфира Зиянгирова и Марию Фролову признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Первого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а вторую — к одному году и трем месяцам в колонии-поселении. От наказания Марию Фролову освободили, зачтя в срок наказания, в частности, время нахождения под арестом.