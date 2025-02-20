В Перми руководство компании задолжало сотрудникам 10 миллионов рублей

В пермской транспортно-строительной компании работникам задолжали более десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в Госинпекции труда Пермского края.
В отношении ООО «Транспортно-строительной компании» была проведена внеплановая проверка, по результатам которой выяснилось, что руководству необходимо выплатить 10 миллионов рублей 150 сотрудникам.
«В настоящее время в отношении ООО “Транспортно-строительная компания” возбуждено административное производство, материалы по факту невыплаты заработной платы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.145.1 УК РФ» — сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по правовым вопросам) Ирина Зройчикова.