«Кама Шиппинг» назвала причину крушения танкера «Волгонефть-212»

«Произошла гибель судна 15 декабря в результате шторма, судно не выдержало шторма. В этот период неоднократно запрашивало разрешение на выход из опасного района, но капитан морского порта “Кавказ” разрешения не давал, не направлял в убежище по причине того, что там было большое скопление других судов, опять же судно-накопитель не осуществлял выгрузку, в результате произошло скопление. Само крушение произошло не в результате того, что судно там находилось за пределами срока. Крушение произошло в результате форс-мажорных обстоятельств, которые предугадать невозможно», — сказал Накаряков.