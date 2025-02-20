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Нижегородская полиция изъяла из незаконного оборота свыше тонны «незамерзайки»

Полиция в рамках четырехдневного рейда изъяла из незаконного оборота в Нижнем Новгороде 1,3 тыс. литров стеклоомывающей жидкости. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

В пункте замены автомасел на улице Деловой полицейские нашли 150 емкостей с «незамерзайкой», содержавшей метиловый спирт, использование которого в средствах по уходу за автомобилями запрещено с 2007 года. Сведений о метаноле на этикетках не было.

Аналогичные нарушения выявили на крупных дорогах Нижнего Новгорода. «Незамерзайку» с метанолом продавали на обочинах и островках безопасности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или юрлиц.

По итогам рейда полиция выявила 16 правонарушений при торговле стеклоомывающей жидкостью.