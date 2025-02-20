Нижегородская полиция изъяла из незаконного оборота свыше тонны «незамерзайки»

В пункте замены автомасел на улице Деловой полицейские нашли 150 емкостей с «незамерзайкой», содержавшей метиловый спирт, использование которого в средствах по уходу за автомобилями запрещено с 2007 года. Сведений о метаноле на этикетках не было.