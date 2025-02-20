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Названы имена погибших при крушении легкомоторного самолета под Кстовом

Аэродром Кстово Восточный назвал имена нижегородцев, погибших при крушении легкомоторного самолета в Кстовском округе.

Источник: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

На борту находились Александр Матросов и Василий Овчаров.

«Мы надеемся, что соответствующие органы объективно разберутся и установят все обстоятельства произошедшего. Выражаем соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая утрата, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении аэродрома в соцсетях.

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 20 февраля, у деревни Новоликеево. Там самолет марки Van’s RV‑7 совершил жёсткую посадку и загорелся, в результате чего погибли два человека — пилот и пассажир. На месте работают оперативные службы. Позже было опубликовано видео самого происшествия.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.