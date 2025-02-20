Названы имена погибших при крушении легкомоторного самолета под Кстовом

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 20 февраля, у деревни Новоликеево. Там самолет марки Van’s RV‑7 совершил жёсткую посадку и загорелся, в результате чего погибли два человека — пилот и пассажир. На месте работают оперативные службы. Позже было опубликовано видео самого происшествия.