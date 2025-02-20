Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей до 19 марта заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлане Гадаровой, которой грозит до шести лет лишения свободы по делу о получении взятки, сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов по региону.
«Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 17 февраля… Гадаровой… была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 марта… включительно», — говорится в сообщении.
Девятнадцатого декабря 2024 года, ростовский суд также продлил на 2 месяца срок содержания под стражей Гадаровой.
В конце сентября стало известно, что Гадарова задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест.
В отношении Гадаровой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Согласно Уголовному кодексу РФ, данная часть статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.
По данным суда, в конце 2023 года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в сумме не менее 80 тысяч рублей.
Как считает следствие, деньги ей передал супруг директора одной из компаний «за общее покровительство и попустительство по службе», а именно за создание условий для признания общества победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.