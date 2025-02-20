Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области

Как считает следствие, деньги ей передал супруг директора одной из компаний «за общее покровительство и попустительство по службе», а именно за создание условий для признания общества победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.