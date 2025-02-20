В Чехии два человека погибли при нападении в супермаркете

В конце января в польском городе Олькуш мужчина с ножом также напал на людей в одном из супермаркетов. По данным полиции, в больницу попали четыре человека: мужчина и три женщины. Правоохранители и охранники супермаркета задержали в качестве подозреваемого 23-летнего местного жителя.