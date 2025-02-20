Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чехии два человека погибли при нападении в супермаркете

В чешском Градец-Кралове два человека погибли от ножевых ранений в супермаркете Action, сообщила местная полиция на своей странице в X.

Источник: Reuters

«Обе жертвы получили настолько серьезные травмы, что, несмотря на все усилия, спасти их было невозможно», — написало ведомство.

Позже полиция уточнила, что погибшие — женщины. Как узнало издание Novinky, врачи скорой пытались их реанимировать около 40 минут.

По информации ČTK, правоохранительные органы подозревают в нападении шестнадцатилетнего подростка, его задержали в километре от супермаркета и арестовали. Нож с лезвием длиной 20 см нашли около магазина.

Сейчас подъезды к супермаркету перекрыты, на месте происшествия находятся десятки сотрудников полиции и несколько бригад скорой помощи, включая автомобиль экстренного реагирования.

В конце января в польском городе Олькуш мужчина с ножом также напал на людей в одном из супермаркетов. По данным полиции, в больницу попали четыре человека: мужчина и три женщины. Правоохранители и охранники супермаркета задержали в качестве подозреваемого 23-летнего местного жителя.