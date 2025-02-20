Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мозыре спасли провалившегося под лед мальчика

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре спасли девятилетнего мальчика, провалившегося под лед. Об этом сообщили БЕЛТА в ОСВОД.

Источник: БЕЛТА

Крики о помощи оказавшегося в воде мальчика услышал очевидец, который находился рядом. Он спас ребенка. К месту происшествия прибыли и спасатели ОСВОД.

С признаками переохлаждения школьника передали бригаде скорой помощи.