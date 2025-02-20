В Мозыре спасли провалившегося под лед мальчика

Крики о помощи оказавшегося в воде мальчика услышал очевидец, который находился рядом. Он спас ребенка. К месту происшествия прибыли и спасатели ОСВОД.
С признаками переохлаждения школьника передали бригаде скорой помощи.
20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре спасли девятилетнего мальчика, провалившегося под лед. Об этом сообщили БЕЛТА в ОСВОД.
Крики о помощи оказавшегося в воде мальчика услышал очевидец, который находился рядом. Он спас ребенка. К месту происшествия прибыли и спасатели ОСВОД.
С признаками переохлаждения школьника передали бригаде скорой помощи.