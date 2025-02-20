Должник из Златоуста сымитировал обморок, чтобы сбежать от правосудия

Однако мужчина не хотел расставаться с автомобилем, и продолжал им пользоваться даже после изъятия. Конечно, никому передавать транспорт он не собирался. Чтобы поймать нарушителя, судебные приставы организовали операцию. Они выследили должника на некогда принадлежавшей ему машине, тайно сопроводили до тупика и заблокировали выезд.