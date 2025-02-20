Должник из Златоуста сымитировал обморок, чтобы сбежать от правосудия

По словам представителей ведомства, житель Златоуста задолжал своему деловому партнёру 1,5 миллиона рублей, а также должен был выплатить налоговикам 31 тысячу рублей. Поскольку свои обязанности он не исполнил, было принято решение о конфискации имущества и выставлению на торги. В итоге земельный участок и машина гражданина перешли во владение взыскателя долга.
Однако мужчина не хотел расставаться с автомобилем, и продолжал им пользоваться даже после изъятия. Конечно, никому передавать транспорт он не собирался. Чтобы поймать нарушителя, судебные приставы организовали операцию. Они выследили должника на некогда принадлежавшей ему машине, тайно сопроводили до тупика и заблокировали выезд.
Оказавшийся в западне мужчина неожиданно упал в обморок. Приставы вызвали бригаду медиков. Как только скорая помощь с пациентом отъехала на некоторое расстояние, мужчина «очнулся» и сбежал от врачей. Через некоторое время он, видимо, осознав своё положение, сам пришёл к судебным приставам и пообещал выплатить остаток долга.