Пассажиру стало плохо на борту самолета Москва — Иркутск

Самолет приземлился в Москве и пассажира передали в руки медиков. Они констатировали смерть. От чего он умер пока не ясно. Известно, что мужчина летел в сопровождении лечащего врача. В 12:16 по московскому времени воздушное судно вылетело в аэропорт Иркутска.