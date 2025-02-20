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Пассажиру стало плохо на борту самолета Москва — Иркутск

Пожилой человек летел в сопровождении лечащего врача.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолету из Москвы было не суждено вовремя приземлиться в Иркутске. Спустя некоторое время в воздухе судно рейса SU 1564 вернулось в аэропорт вылета. Причина — стало плохо пассажиру. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе перевозчика, это произошло 20 февраля.

— Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине внезапного ухудшения состояния здоровья пожилого пассажира, — поделились в пресс-службе авиакомпании.

Самолет приземлился в Москве и пассажира передали в руки медиков. Они констатировали смерть. От чего он умер пока не ясно. Известно, что мужчина летел в сопровождении лечащего врача. В 12:16 по московскому времени воздушное судно вылетело в аэропорт Иркутска.