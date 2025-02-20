Во дворе дома в Октябрьском в результате поджога была уничтожена иномарка

В башкирском городе Октябрьском дотла сгорела иномарка. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел рано утром пять дней назад, 15 февраля, во дворе дома по улице Новоселов. Сгорел Kia Sportage без государственных номеров. На место ЧП были направлены сотрудники МЧС, они ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Специалисты предполагают, что все могло произойти из-за умышленного поджога.
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