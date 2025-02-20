Во дворе дома в Октябрьском в результате поджога была уничтожена иномарка

Инцидент произошел рано утром пять дней назад, 15 февраля, во дворе дома по улице Новоселов. Сгорел Kia Sportage без государственных номеров. На место ЧП были направлены сотрудники МЧС, они ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.