Белорусу грозит пожизненное заключение в России за перевозку 140 кг наркотиков

В пресс-службе также уточнили, что наркотик задержанный белорус перевозил в пустой фуре, спрятав в тайнике под спальным местом в кабине водителя. В отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 229.1 Уголовного кодекса России), за что грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.