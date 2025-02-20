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Белорусу грозит пожизненное заключение в России за перевозку 140 кг наркотиков

Российские таможенники изъяли у белорусского дальнобойщика 140 кг наркотиков, ему грозит пожизненное.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский дальнобойщик задержан в России за перевозку наркотиков, сообщает РИА Новости.

Так, российскими таможенниками был задержан 43-летний белорус, который пытался ввезти на территорию России 140 килограммов гашиша на фуре, на которую у него не было документов.

— Изъято свыше 140 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке составляет более 350 миллионов рублей, — прокомментировали в Федеральной таможенной службе.

В пресс-службе также уточнили, что наркотик задержанный белорус перевозил в пустой фуре, спрятав в тайнике под спальным местом в кабине водителя. В отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 229.1 Уголовного кодекса России), за что грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Еще пилорама сгорела дотла при масштабном пожаре в Осиповичском районе: «Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей».

Тем временем СК РФ начал расследовать убийство Лермонтова, которого изучают в школах Беларуси.