Белорусу грозит пожизненное заключение в России за перевозку 140 кг наркотиков

Белорусский дальнобойщик задержан в России за перевозку наркотиков, сообщает РИА Новости.
Так, российскими таможенниками был задержан 43-летний белорус, который пытался ввезти на территорию России 140 килограммов гашиша на фуре, на которую у него не было документов.
— Изъято свыше 140 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке составляет более 350 миллионов рублей, — прокомментировали в Федеральной таможенной службе.
В пресс-службе также уточнили, что наркотик задержанный белорус перевозил в пустой фуре, спрятав в тайнике под спальным местом в кабине водителя. В отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 229.1 Уголовного кодекса России), за что грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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