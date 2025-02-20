Владелец танкера «Волгонефть-212» не признает вину в крушении судна

Судовладелец танкера Волгонефть-212, потерпевшего крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе, заявил, что не виноват в происшествии. Представитель компании Кама шиппинг в ходе заседания по делу об административном правонарушении по иску Новороссийской транспортной прокуратуры указал, что причиной инцидента стал форс-мажор сильный шторм. Об этом сообщает ТАСС.