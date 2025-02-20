В Вилейском районе авто врезалось в дерево, 83-летний водитель в больнице

Инцидент произошел 19 февраля около 19.30 на 110-м км автодороги Р29 Ушачи — Вилейка. 83-летний местный житель на автомобиле VAZ 21063 ехал в направлении Вилейки. При выборе скорости движения он не учел особенностей и состояния транспортного средства, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.