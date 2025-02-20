Владимира Кулибабу отправили в СИЗО на месяц

По версии следствия, Кулибаба сговорился с участником своей банды, и вместе они из-за «личных неприязненных отношений» решили расправиться с Александром Бобровым. Для этого они привлекли к убийству знакомого своей жертвы, который помог киллеру попасть в квартиру. Последний трижды выстрелил потерпевшему в голову. За это ему заплатили две тысячи долларов.