Криминального авторитета Владимира Кулибабу отправили в СИЗО на месяц по делу об организации убийства 30-летней давности. Вину свою он не признал. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
— Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Кулибабы. Срок меры — 19 марта 2025 года, — говорится в сообщении.
По версии следствия, Кулибаба сговорился с участником своей банды, и вместе они из-за «личных неприязненных отношений» решили расправиться с Александром Бобровым. Для этого они привлекли к убийству знакомого своей жертвы, который помог киллеру попасть в квартиру. Последний трижды выстрелил потерпевшему в голову. За это ему заплатили две тысячи долларов.
Кстати, исполнитель убийства умер в 2003 году, в отношении пособника вынесли обвинительный приговор, а участника банды, с которым сговорился Кулибаба, разыскивают. К слову, ранее суд присяжных признал Кулибабу виновным в двойном убийстве.