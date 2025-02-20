Вертолет санавиации Петербурга совершил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя

Как пишет «Петербургский дневник», машина потеряла частичную управляемость.
По предварительным данным, посадка осуществлялась с использованием подушки из пены. Экипаж сообщил, что планирует приземление с пробегом по взлетно-посадочной полосе.
Санитарный вертолет «Ансат» из Петербурга вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Ставрополя.
Как пишет «Петербургский дневник», машина потеряла частичную управляемость.
По предварительным данным, посадка осуществлялась с использованием подушки из пены. Экипаж сообщил, что планирует приземление с пробегом по взлетно-посадочной полосе.