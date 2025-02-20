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Вертолет санавиации Петербурга совершил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя

Санитарный вертолет «Ансат» из Петербурга вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Ставрополя.

Как пишет «Петербургский дневник», машина потеряла частичную управляемость.

По предварительным данным, посадка осуществлялась с использованием подушки из пены. Экипаж сообщил, что планирует приземление с пробегом по взлетно-посадочной полосе.

Представитель ГУ МЧС РФ подтвердил, что, несмотря на жесткие условия посадки, никто не пострадал. В Ростехе добавили, что пилотам Национальной службы санитарной авиации удалось предотвратить катастрофу, однако сам вертолет получил серьезные повреждения.

МЧС