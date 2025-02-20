Трое жителей Башкирии похитили мужчину и вымогали деньги

В феврале прошлого года четверо молодых людей, один из которых служил в полиции, договорились похитить знакомого. Они считали, что мужчина причастен к распространению наркотиков и не станет обращаться за помощью правоохранителей. Жертву подкараулили возле кафе в селе Субханкулово, усадили в машину и привезли к четвертому сообщнику, который являлся полицейским. По дороге у пострадавшего вымогали миллион рублей, избивая и угрожая пистолетом. Дома у стража порядка вымогательство продолжилось. В случае отказа жертве угрожали уголовным наказанием.