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Участников массовой драки, напавших на росгвардейцев в Уфе, заключили под стражу

Зачинщиков массовой драки возле ночного клуба в Уфе арестовали.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 февраля, в Уфе арестовали зачинщиков массовой драки возле ночного клуба. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Инцидент произошел в центре столицы республики. Потасовку инициировали молодые люди, которым отказали во входе в заведение. Фейс-контроль попросил уфимцев уйти из-за сильного опьянения. Недовольные мужчины стали драться, а позже один из них ударил сотрудника Росгвардии, прибывшего на место инцидента.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц» и «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Двух участников драки заключили под стражу на два месяца — до 16 апреля.

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