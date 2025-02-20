В Чехии не нашли признаков теракта в нападении подростка на женщин

«Мотивы нападавшего пока неясны. Однако нет никаких признаков того, что это был теракт. Информация, которой мы располагаем на данный момент и которая может еще измениться, свидетельствует о том, что выбор жертв был случайным. Нападавший является жителем города Градец-Краловек», — говорится в сообщении.
Ранее полиция сообщила, что утром в четверг 16-летний подросток, чех по национальности, в одном из магазинов в торговой зоне в центре города Градец-Кралове напал с ножом на двух продавщиц, работавших в этом магазине. Одну из них он ударил ножом прямо между торговыми рядами, вторую — на выходе из магазина, после чего попытался скрыться через служебный выход. Полиция задержала предполагаемого преступника приблизительно в одном километре от места инцидента, потом неподалеку был найден и его нож, имеющий лезвие длиной около 20 сантиметров. Получившие тяжелые ранения женщины, несмотря на оперативную помощь прибывших медиков, скончались.
В расследовании трагедии, помимо полиции, также участвует Национальное управление по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.
Жители Чехии в разных концах страны начали сбор средств в помощь семьям двух погибших от руки подростка женщин. Руководство города Градец-Кралове также пообещало оказать им материальную поддержку.