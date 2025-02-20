В Чехии не нашли признаков теракта в нападении подростка на женщин

Ранее полиция сообщила, что утром в четверг 16-летний подросток, чех по национальности, в одном из магазинов в торговой зоне в центре города Градец-Кралове напал с ножом на двух продавщиц, работавших в этом магазине. Одну из них он ударил ножом прямо между торговыми рядами, вторую — на выходе из магазина, после чего попытался скрыться через служебный выход. Полиция задержала предполагаемого преступника приблизительно в одном километре от места инцидента, потом неподалеку был найден и его нож, имеющий лезвие длиной около 20 сантиметров. Получившие тяжелые ранения женщины, несмотря на оперативную помощь прибывших медиков, скончались.