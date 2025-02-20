Cхема хищения государственных средств в сфере здравоохранения раскрыта в Молдове

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) сообщили о проведении 45 обысков в рамках дела о хищении государственных средств.
В офисах, домах и автомобилях фигурантов были проведены следственные действия, по итогам которых правоохранители изъяли банковские карты, предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также финансовые средства, происхождение которых пока не установлено. Четверо задержанных и пятеро подозреваемых доставлены в НАЦ для допроса.
Уточняется, что подозреваемыми по делу проходят ответственные лица и сотрудники Центра передового опыта в области медицины и фармации имени Раисы Пакало. Четыре человека, в том числе директор учреждения, главный бухгалтер, специалист по кадрам и начальник отдела, были задержаны на 72 часа. Всего по данному делу статус подозреваемых получили девять человек.
По имеющимся у следствия данным, ответственные лица Центра передового опыта подозреваются в организации и реализации схемы хищения средств, находящихся на балансе учреждения, путем фиктивного трудоустройства лиц на различные должности, которые де-факто на работу не выходили.
В результате проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий были выявлены доказательства сбора денежных средств со студентов, фальсификации государственных закупок и оказания содействия отдельным фирмам, а также использования ресурсов учреждения в интересах третьих лиц. В частности, речь идет о сдаче в аренду помещений и оборудования учреждения для изготовления зубов и зубных протезов.
На прошлой неделе, 13 февраля, депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов внесли вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко. Депутаты заявили, что граждане Молдовы умирают из-за ужасного менеджмента в системе здравоохранения, а врачам не предоставляют необходимых инструментов и препаратов для работы. «У Немеренко виноваты все: врачи, пациенты и их родственники, которые осмеливаются что-то сказать», — отметили народные избранники. Сама министр в радиоэфире заявила, что вотум является еще одним доказательством того, что Минздрав «хорошо справляется со своей работой».