Cхема хищения государственных средств в сфере здравоохранения раскрыта в Молдове

На прошлой неделе, 13 февраля, депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов внесли вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко. Депутаты заявили, что граждане Молдовы умирают из-за ужасного менеджмента в системе здравоохранения, а врачам не предоставляют необходимых инструментов и препаратов для работы. «У Немеренко виноваты все: врачи, пациенты и их родственники, которые осмеливаются что-то сказать», — отметили народные избранники. Сама министр в радиоэфире заявила, что вотум является еще одним доказательством того, что Минздрав «хорошо справляется со своей работой».