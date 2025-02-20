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Под Ростовом столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

На трассе в Ростовской области при столкновении автомобилей пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области при столкновении автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. ДТП произошло 20 февраля около 12:30 на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск».

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Ниссан Х-Трейл» не справился с управлением, когда выехал на полосу встречного движения. Иномарка на всей скорости врезалась в автомобиль «БМВ 520».

От сильного удара транспортные средства отбросило в разные стороны. Оба водителя с травмами попали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.