СК проверит племянника главы Абхазии по делу об угрозах русским и армянам

Сотрудники СК нашли в интернете и СМИ информацию, что 19 февраля несколько десятков человек давили на глав сельских поселений в Гагрском районе, чтобы те не участвовали в выборах. «По данным СМИ, среди этих лиц в качестве лидера был депутат, учредитель ООО “Самшитовая роща” Дмитрий Ардзинба, принимали участие соучредитель ООО “Самшитовая роща” Геннадий Айба и его сын Саид Айба, Масик Шакрыл и иные лица», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.