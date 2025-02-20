Полуторагодовалый ребенок едва не задохнулся, подавившись скорлупой от фисташки

Маленький мальчик лакомился фисташками под присмотром родителей, он проглотил ядро ореха и случайно вдохнул скорлупу. Взрослые заметили, что сын стал испытывать проблемы с дыханием, и обратились в Областную больницу Великого Новгорода, медики приняли решение доставить ребенка в Педиатрический университет.