Три молодых человека проведут за решеткой больше 9 лет за работу наркокурьерами в Стерлитамаке

Для незаконного сбыта запрещенных веществ пока еще неизвестный человек создал интернет-магазин, в который с января по июль 2023 года в качестве курьеров устроились двое мужчин и женщина в возрасте от 21 года до 33 лет. Все трое получили координаты оптовой партии наркотиков, которую расфасовали для дальнейшего распространения на территории Салавата и Стерлитамакского района.