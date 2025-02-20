Три молодых человека проведут за решеткой больше 9 лет за работу наркокурьерами в Стерлитамаке

В башкирском городе Стерлитамаке вынесли приговор троим участникам наркогруппировки. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.
Для незаконного сбыта запрещенных веществ пока еще неизвестный человек создал интернет-магазин, в который с января по июль 2023 года в качестве курьеров устроились двое мужчин и женщина в возрасте от 21 года до 33 лет. Все трое получили координаты оптовой партии наркотиков, которую расфасовали для дальнейшего распространения на территории Салавата и Стерлитамакского района.
Молодых людей задержали сотрудники правоохранительных органов, запрещенные вещества изъяли. Было возбуждено уголовное дело по статьям за хранение и покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Стерлитамакский городской суд назначил им от 9 лет до 14 лет и трех месяцев лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.
— Материалы уголовного дела в отношении организатора преступной группы выделены в отдельное производство, — сообщает прокуратура.
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