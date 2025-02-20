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Уровень преступности в Башкирии снизился на 1,7%

Количество убийств в Башкирии сократилось на 34%

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 февраля, на 19-м заседании парламента Башкирии седьмого созыва министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Александр Прядко представил отчет о состоянии правопорядка в регионе и об основных результатах деятельности правоохранительного ведомства за 2024 год.

По словам главы МВД Башкирии, что уровень преступности в республике остается одним из низких среди субъектов Приволжского федерального округа и в целом по России. По итогам минувшего года общая преступная активность сократилась на 1,7%. На 34% стало меньше убийств, на 14% — фактов причинения тяжкого вреда здоровью, на 16% — разбоя, на 19% — грабежей, на 13% — краж всех видов собственности. Кроме того, сократился массив уличной, рецидивной, бытовой преступности, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

За 2024-ый сотрудникам полиции удалось раскрыть более 20 тысяч преступлений, среди них пять тысяч — тяжкие и особо тяжкие, а также 900 преступлений прошлых лет.

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