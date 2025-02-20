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Перед судом за похищение человека и вымогательство предстанут трое жителей Башкирии

В Башкирии осудят банду похитителей и вымогателей.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии перед судом за похищение человека и вымогательство предстанут трое мужчин. Об этом сообщили пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.

В феврале прошлого года в дежурную часть отдела полиции в Туймазинском районе обратился 24-летний местный житель, который рассказал, что на него напали. По его словам, в селе Субханкулово трое мужчин насильно посадили его в машину и отвезли к своему сообщнику. По дороге нападавшие избивали его и угрожали пистолетом, требуя миллион рублей.

Когда жертву привезли к четвертому злоумышленнику, туймазинцу начали угрожать тем, что в полицию сообщат о его причастности к распространению наркотиков. Только после того, как парень передал вымогателям 164 тысячи рублей, его отпустили.

Сотрудники МВД задержали трех подозреваемых. Выяснилось, что один из них — полицейский. После служебной проверки его уволили.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия, из корыстных побуждений», «Разбой в особо крупном размере», «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия, из корыстных побуждений». Двое обвиняемых находятся под арестом, четвертый — в розыске.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СК.

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