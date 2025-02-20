Перед судом за похищение человека и вымогательство предстанут трое жителей Башкирии

В феврале прошлого года в дежурную часть отдела полиции в Туймазинском районе обратился 24-летний местный житель, который рассказал, что на него напали. По его словам, в селе Субханкулово трое мужчин насильно посадили его в машину и отвезли к своему сообщнику. По дороге нападавшие избивали его и угрожали пистолетом, требуя миллион рублей.