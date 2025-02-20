В Крыму из-за замыкания проводки на ходу загорелся школьный автобус

«Сегодня в селе Русаковка произошло чрезвычайное происшествие — во время движения школьного автобуса произошло замыкание проводки, что повлекло за собой возгорание под приборной панелью. Все дети были своевременно эвакуированы и благополучно доставлены в школу. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.