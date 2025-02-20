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В Крыму из-за замыкания проводки на ходу загорелся школьный автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Школьный автобус загорелся во время движения в селе Русаковка Белогорского района Республики Крым из-за замыкания проводки, сообщается в Telegram-канале района.

Источник: Freepik

«Сегодня в селе Русаковка произошло чрезвычайное происшествие — во время движения школьного автобуса произошло замыкание проводки, что повлекло за собой возгорание под приборной панелью. Все дети были своевременно эвакуированы и благополучно доставлены в школу. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В администрации поблагодарили водителя автобуса Али Расулова и сопровождавшую детей Надежду Стовбенко за бдительность и решительные действия, а также сотрудников пожарной службы за быстрое тушение автобуса.

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