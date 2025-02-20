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Женщина лишилась 1 млн рублей из-за обмана с заменой счетчиков в Хабаровске

В Хабаровске полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пострадала 77-летняя женщина. Пенсионерка лишилась 1 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

По словам потерпевшей, ей поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись специалистами энергосбытовой организации. Они убедили женщину, что ей требуется заменить прибор учета электроэнергии, для этого якобы требовалось зарегистрироваться в электронной очереди. По данным ИА AmurMedia, пенсионерка согласилась продиктовать код, который пришел ей на телефон.

Затем пострадавшей стали звонить «сотрудники спецслужб». Они уверяли женщину, что аферисты якобы получили доступ к ее счетам. Пенсионерка согласилась перевести накопления на «безопасный» счет.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества.