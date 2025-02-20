Женщина лишилась 1 млн рублей из-за обмана с заменой счетчиков в Хабаровске

По словам потерпевшей, ей поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись специалистами энергосбытовой организации. Они убедили женщину, что ей требуется заменить прибор учета электроэнергии, для этого якобы требовалось зарегистрироваться в электронной очереди. По данным ИА AmurMedia, пенсионерка согласилась продиктовать код, который пришел ей на телефон.