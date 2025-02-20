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В Артеме сосед украл из квартиры пенсионерки деньги и золото на 230 тысяч рублей

Житель Артема задержан по подозрению в краже ювелирных изделий и денег у пенсионерки, мужчина ограбил соседку, когда делал у нее ремонт. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратилась 66-летняя пенсионерка, женщина заявила о пропаже из ее квартиры денег и золотых украшений. Общая сумма ущерба составила 230 тысяч рублей. К похищению ювелирных изделий и наличных оказался причастен 39-летний сосед пострадавшей.

Ранее мужчина делал ремонт в квартире пожилой женщины и воспользовавшись ее отсутствием совершил кражу. Похищенное злоумышленник продал и потратил деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае сиделка украла у пенсионерки 2 млн рублей. 29-летняя женщина убедила пенсионерку обналичить все накопления. Полученные наличные потерпевшая прятала в пуфике. Злоумышленница частями выносила денежные средства из квартиры своей подопечной, деньги она потратила на то, чтобы закрыть кредиты и долги за коммунальные услуги. Обнаружив пропажу двух миллионов рублей, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.