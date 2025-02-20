В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 20 февраля около 11:30 на улице Интернациональной.
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Хендай Крета» при повороте налево не уступил дорогу «Хендай Акценту». От сильного удара первую иномарку отбросило на припаркованный автомобиль «БМВ 320».
— В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендай Крета» получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.