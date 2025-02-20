Собаку, провалившуюся под лед, спасли в российском городе

До этого в Петербурге спасли кота, который сутки сидел на дереве в мороз и мяукал. Инцидент произошел на Институтском проспекте в парке «Серебряный пруд». Хозяйка оставила животное на улице при температуре −10 градусов. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к специалистам, и вскоре кота успешно сняли с высоты.