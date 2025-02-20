Сын похитил деньги с кредитки матери, чтобы раздать долги

Потерпевшая, не совершавшая никаких переводов, обратилась в правоохранительные органы. Как установили полицейские, к похищению денег оказался причастен 41-летний ранее судимый сын женщины. Он объяснил, что, когда мать приехала к нему в гости, он попросил у нее банковскую карту, якобы для того, чтобы он мог по номеру дистанционно переводить деньги.